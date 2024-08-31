Kırklareli Valisi Ekici, hastanede tedavi gören MHP İl Başkanı Savaşan'ı ziyaret etti
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören MHP İl Başkanı Şaban Savaşan'ı ziyaret etti.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören MHP İl Başkanı Şaban Savaşan'ı ziyaret etti.
Ekici, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'ten Savaşan'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Savaşan ile bir süre sohbet eden Ekici, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Ekici ardından hastanenin acil servisinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.
Ziyarette Belediye Başkanı Derya Bulut da yer aldı.
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