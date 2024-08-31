Kırklareli'nde Ümit Besen ve Pamela konser verdi

Konserin ardından Belediye Başkanı Derya Bulut, Besen ve Pamela'ya çiçek ve plaket verdi.

Ümit Besen ve Pamela, bir süre birlikte şarkı söyledi.

Sevilen şarkılarını seslendiren Besen, daha sonra sahneye Pamela'yı davet etti.

Kırklareli'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Ümit Besen ve Pamela konser verdi.

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