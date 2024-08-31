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        Kırklareli'nde Ümit Besen ve Pamela konser verdi

        Kırklareli'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Ümit Besen ve Pamela konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 11:04 Güncelleme: 31.08.2024 - 12:03
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        Kırklareli'nde Ümit Besen ve Pamela konser verdi
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        Kırklareli'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Ümit Besen ve Pamela konser verdi.

        Kırklareli Belediyesince Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda ilk olarak Besen sahne aldı.

        Sevilen şarkılarını seslendiren Besen, daha sonra sahneye Pamela'yı davet etti.

        Ümit Besen ve Pamela, bir süre birlikte şarkı söyledi.

        Konserin ardından Belediye Başkanı Derya Bulut, Besen ve Pamela'ya çiçek ve plaket verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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