Pehlivanköy'de "Pavli Panayırı" hazırlıkları sürüyor

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde "Pavli Panayırı" için hazırlıklar sürüyor.

Pehlivanköy Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör, AA muhabirine, panayırın 12-15 Eylül'de gerçekleştirileceğini söyledi.

Panayır alanında düzenleme ve temizlik çalışmalarının devam ettiğini belirten Hoşgör, alandaki elektrik hatlarının da yenilendiğini kaydetti.

Panayırın 114'üncü kez kurulacağını anımsatan Hoşgör, tüm vatandaşları panayıra davet etti.