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        Pehlivanköy'de "Pavli Panayırı" hazırlıkları sürüyor

        Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde "Pavli Panayırı" için hazırlıklar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 11:07 Güncelleme: 31.08.2024 - 11:07
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        Pehlivanköy'de "Pavli Panayırı" hazırlıkları sürüyor
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        Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde "Pavli Panayırı" için hazırlıklar sürüyor.

        Pehlivanköy Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör, AA muhabirine, panayırın 12-15 Eylül'de gerçekleştirileceğini söyledi.

        Panayır alanında düzenleme ve temizlik çalışmalarının devam ettiğini belirten Hoşgör, alandaki elektrik hatlarının da yenilendiğini kaydetti.

        Panayırın 114'üncü kez kurulacağını anımsatan Hoşgör, tüm vatandaşları panayıra davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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