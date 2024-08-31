Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor

Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü bölgede sağanağın aralıklarla hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor.

Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle, bazıları da iş yerlerinin girişlerinde yağmurdan korunmaya çalıştı.

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