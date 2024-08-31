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        Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "turuncu" uyarıda bulunduğu Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde sağanak etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 15:45 Güncelleme: 31.08.2024 - 16:01
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        Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "turuncu" uyarıda bulunduğu Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde sağanak etkili oluyor.

        İlçede aniden başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle, bazıları da iş yerlerinin girişlerinde yağmurdan korunmaya çalıştı.

        Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü bölgede sağanağın aralıklarla hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor.

        Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşlar ani su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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