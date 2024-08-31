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        Karadeniz'e ağ atacak Kırklarelili balıkçılar palamudun izini sürecek

        Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki balıkçılar, yeni av sezonu için hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 17:16 Güncelleme: 31.08.2024 - 17:22
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        Karadeniz'e ağ atacak Kırklarelili balıkçılar palamudun izini sürecek
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        Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki balıkçılar, yeni av sezonu için hazırlıklarını tamamladı.

        Bölgedeki balıkçılar, bu gece av yasağının sona ermesiyle birlikte ağlarını denize bırakacak.

        Çapari ile balık avlayan küçük balıkçı tekneleri ise yakaladıkları palamutlarla limana dönüyor.

        Balıkçı Ömer Şanlı, AA muhabirine, bu yıl denizin bereketli olacağına inandığını söyledi.

        Çapari ile güzel avcılık yaptıklarını belirten Şanlı, hava muhalefetine rağmen balık avladıklarını ifade etti.

        Bu yıl palamudun yüz güldüreceğini dile getiren Şanlı, "Kısmetimize bugün biraz ufak palamutlar takıldı. Palamut şu an yeni yeni yağlanıyor. Bu yıl bereketli bir sezon geçireceğiz gibi duruyor. Bu gece yarısı ağlarımızla denize açılacağız." dedi.

        Balıkçı Günay Arapoğlulları da tüm hazırlıklarını tamamladıklarını ve denize açılma saatini beklediklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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