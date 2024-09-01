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        Kıyıköy'de plaj temizliği yapıldı

        Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde çevre temizliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 10:18 Güncelleme: 01.09.2024 - 10:18
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        Kıyıköy'de plaj temizliği yapıldı
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        Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde çevre temizliği yapıldı.

        Kıyıköy Belediye Başkanı İsmail Özen'in de katıldığı etkinlikte belediye plajında bulunan çöpler toplandı.

        Toplanan çöpler belediye ekiplerince alındı.

        Özen, yaptığı konuşmada tatil amacıyla beldeye gelenlerin plajda çöp bırakmamasını istedi.

        Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak istediklerini ifade eden Özen, doğanın kirlenmemesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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