Kıyıköy'de plaj temizliği yapıldı

Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak istediklerini ifade eden Özen, doğanın kirlenmemesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydetti.

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