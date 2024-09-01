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        Kırklareli'nde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Kırklareli'nde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 12:12 Güncelleme: 01.09.2024 - 12:12
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        Kırklareli'nde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
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        Kırklareli'nde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Abdullah Yalçın (68) idaresindeki 39 AAR 795 plakalı otomobil, Karıncak köyü yakınlarında Abdurrahman Ç. (28) yönetimindeki 41 TV 110 plakalı tırla çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yaptıkları kontrolde otomobil sürücüsü Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yalçın'ın cenazesi, incelemenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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