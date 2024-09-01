Kırklareli Valisi Ekici, yağışın etkili olduğu İğneada beldesinde incelemede bulundu
Kırklareli Valisi Birol Ekici, dün sağanağın etkili olduğu Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde incelemede bulundu.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, dün sağanağın etkili olduğu Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde incelemede bulundu.
Ekici, beldeye giderek yetkililerden çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bodrum katlarını su basan evlerdeki çalışmaları inceleyen Ekici, vatandaşların isteklerini dinledi.
Tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Ekici, dün 12 saatte metrekareye yaklaşık 85 kilogram yağış düştüğünü belirtti.
Yağış öncesi yapılan uyarıları dikkate alan vatandaşlara teşekkür eden Ekici, çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
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