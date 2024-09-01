Kırklareli Valisi Ekici, yağışın etkili olduğu İğneada beldesinde incelemede bulundu

Yağış öncesi yapılan uyarıları dikkate alan vatandaşlara teşekkür eden Ekici, çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Ekici, dün 12 saatte metrekareye yaklaşık 85 kilogram yağış düştüğünü belirtti.

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