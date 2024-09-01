Kırklareli'nde jimnastik yarışması yapıldı

Kırklareli'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla jimnastik yarışması yapıldı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen programda, yarışmaya katılan sporculara başarılar diledi.

Türk milletinin tarihinin zaferlerle dolu olduğunu ifade eden Ekici, bu zaferlerin gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarılması gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından sporcular yarıştı.

Yarışmada dereceye giren sporculara madalyaları Ekici, Belediye Başkanı Derya Bulut ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu tarafından verildi.