Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Operasyonda S.I ile V.I, G.I, E.D. ve M.C.Ç. gözaltına alındı.

Ekipler, şüpheli kadının çantasında yaptıkları aramada ise suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bilezik, 27 çeyrek altın ve 85 bin 960 lira ele geçirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.