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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 09:39 Güncelleme: 02.09.2024 - 09:39
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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
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        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda, polis ekiplerini fark eden S.I'nın uyuşturucu maddeyi tuvalete attığı tespit edildi.

        Polis ekipleri uyuşturucu maddeyi tuvaletten çıkardı.

        Ekipler, şüpheli kadının çantasında yaptıkları aramada ise suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bilezik, 27 çeyrek altın ve 85 bin 960 lira ele geçirdi.

        Operasyonda S.I ile V.I, G.I, E.D. ve M.C.Ç. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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