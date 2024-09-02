Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, sporcularla bir araya geldi
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, TFF 2. Lig'de mücadele eden Kırklarelispor futbolcularıyla bir araya geldi.
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, TFF 2. Lig'de mücadele eden Kırklarelispor futbolcularıyla bir araya geldi.
Bulut, bir restoranda sporcularla sohbet etti.
Kırklarelispor'un kentin gururu olduğunu ifade eden Bulut, ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini kaydetti.
Kentin adının sporla duyurulması gerektiğini belirten Bulut, Kırklarelispor yönetimine teşekkür etti.
Bulut, sporculara yeni sezonda başarılar diledi.
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