Kırklareli Valisi Ekici, İl Genel Meclisini ziyaret etti
Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Genel Meclisi eylül ayı toplantısını ziyaret etti.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Genel Meclisi eylül ayı toplantısını ziyaret etti.
Vali Ekici, İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, meclis üyelerinin özveriyle görev yaptıklarını söyledi.
Hafta sonu şiddetli sağanak nedeniyle Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde bazı evlerin bodrum katlarına su girdiğini anımsatan Ekici, ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.
Konuşmaların ardından ağustos ayında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden önceki dönem İl Genel Meclisi Başkanı Aydın Karakoç anıldı.
Toplantı gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti.
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