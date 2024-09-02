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        Trakya'da okullarda uyum eğitimi başladı

        Trakya'daki anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 12:44 Güncelleme: 02.09.2024 - 12:44
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        Trakya'da okullarda uyum eğitimi başladı
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        Trakya'daki anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı.

        Edirne'de, Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan uyum eğitimi programı kapsamında çocuklar velileriyle okula geldi.

        Kurtuluş İlkokulu'nda sıraya giren öğrenciler törenin ardından sınıflara girdi.

        Öğretmenleriyle birlikte okulu gezen öğrenciler, okula başlamanın heyecanını yaşadı.

        - Kırklareli ve Tekirdağ

        Kırklareli'nde de öğrenciler velileri ile okullara geldi.

        Atatürk İlkokulu bahçesinde sıraya giren öğrenciler saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okudu.

        Ardından öğrenciler dersliklere alındı.

        Tekirdağ'da da okula aileleriyle birlikte gelen öğrenciler, düzenlenen törenin ardından sınıflara alındı.

        Sınıfta öğretmenleriyle tanışan öğrenciler daha sonra öğretmenlerinin eşliğinde okulu gezdi.

        Bazı aileler ise çocuklarını okul dışında bekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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