Kırklareli'nde adli yıl açılış töreni yapıldı

Eroğlu, yeni adli yılın tüm yargı camiasına hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu ile Baro Başkanı Turgay Hınız tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

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