Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, esnaf ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 14:07 Güncelleme: 02.09.2024 - 14:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, esnaf ziyaretinde bulundu.

        Sarıçam, sanayi sitesinde esnafın isteklerini dinleyip vatandaşlarla sohbet etti.

        Sorunları yerinde çözüme kavuşturmak istediklerini ifade eden Sarıçam, her fırsatta ziyaretlerde bulunduğunu kaydetti.

        - Vize'de doğal gaz çalışmaları

        Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, ilçede doğal gaz çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

        Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmaların Kale Mahallesi'nde devam ettiğini belirtti.

        Çalışmaların ardından ilçenin doğalgaza kavuşacağını ifade eden Özalp, ardından üstyapı çalışmalarına başlayacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kasım Gülpınar YRP'den istifa etti
        Kasım Gülpınar YRP'den istifa etti
        Yolcu otobüsü ile tomruk yüklü komyon kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
        Yolcu otobüsü ile tomruk yüklü komyon kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
        Palamut bolluğu
        Palamut bolluğu
        Uyum haftasının ilk gününde akılalmaz kaza: Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray'dan acı haber
        Uyum haftasının ilk gününde akılalmaz kaza: Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray'dan acı haber
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası adliyeye sevk edildi
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası adliyeye sevk edildi
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Avrupa'nın son paganlarının diyarı
        Avrupa'nın son paganlarının diyarı
        Şenol Güneş'ten Trabzonspor cevabı!
        Şenol Güneş'ten Trabzonspor cevabı!
        Motosikletle geldi, ölüm yağdırdı!
        Motosikletle geldi, ölüm yağdırdı!
        İhracatta ağustos rekoru
        İhracatta ağustos rekoru
        İsrail'de genel grev başladı
        İsrail'de genel grev başladı
        TÜİK ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı
        TÜİK ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı
        Türkiye'de defnedilecek
        Türkiye'de defnedilecek
        "Kazanan haklıdır"
        "Kazanan haklıdır"
        Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldırı
        Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldırı
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        Sol artık Jakobs'a emanet
        Sol artık Jakobs'a emanet
        Yaşadığınız şeyin adı 'distimi' olabilir!
        Yaşadığınız şeyin adı 'distimi' olabilir!
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde adli yıl açılış töreni yapıldı
        Kırklareli'nde adli yıl açılış töreni yapıldı
        Trakya'da okullarda uyum eğitimi başladı
        Trakya'da okullarda uyum eğitimi başladı
        Polisin uyuşturucuyu tuvaletten çıkardığı operasyonda 5 tutuklama
        Polisin uyuşturucuyu tuvaletten çıkardığı operasyonda 5 tutuklama
        Kırklareli Valisi Ekici, İl Genel Meclisini ziyaret etti
        Kırklareli Valisi Ekici, İl Genel Meclisini ziyaret etti
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, sporcularla bir araya geldi
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, sporcularla bir araya geldi
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı