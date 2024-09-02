Kırklareli'nden kısa kısa
AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, esnaf ziyaretinde bulundu.
AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, esnaf ziyaretinde bulundu.
Sarıçam, sanayi sitesinde esnafın isteklerini dinleyip vatandaşlarla sohbet etti.
Sorunları yerinde çözüme kavuşturmak istediklerini ifade eden Sarıçam, her fırsatta ziyaretlerde bulunduğunu kaydetti.
- Vize'de doğal gaz çalışmaları
Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, ilçede doğal gaz çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmaların Kale Mahallesi'nde devam ettiğini belirtti.
Çalışmaların ardından ilçenin doğalgaza kavuşacağını ifade eden Özalp, ardından üstyapı çalışmalarına başlayacaklarını kaydetti.
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