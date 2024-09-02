Kırklareli'nde adli yıl açılış töreni yapıldı

Törene, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Derya Bulut, Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik, İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Baro Başkanı Turgay Hınız, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, kurum müdürleri ile hakim, savcı ve adliye personeli katıldı.

Yeni adli yılın hayırlı olmasını dileğinde bulunan Eroğlu, adaletin tecellisi için yurdun her köşesinde fedakarca görev yapan hakim, savcı ve avukatlar ile yargı çalışanlarının yeni adli yılını kutladı.

Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, yaptığı konuşmada adliyelerin adalete açılan kapı olduğunu söyledi.

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