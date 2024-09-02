Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de sağanak etkili oldu.

Kırklareli'nde öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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