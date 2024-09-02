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        Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

        Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 17:27 Güncelleme: 02.09.2024 - 17:35
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        Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
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        Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kırklareli'nde öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar otobüs duraklarında yağıştan korunmaya çalıştı.

        Kırklareli Belediyesi ekipleri olası su baskınlarına karşı rögar kapaklarını açarak önlem aldı.

        Kentte, sağanağın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de sağanak etkili oldu.

        Havuzlar Mahallesi'nde kurulan semt pazarında tezgah açan esnaf, sağanak nedeniyle zor anlar yaşadı.

        Cemaliye ve Reşadiye mahallelerinde caddelerde su birikintileri oluştu.

        Belediye ekipleri trafiğin aksamaması için önlem aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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