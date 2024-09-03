Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 18 yabancı uyruklu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 08:28 Güncelleme: 03.09.2024 - 08:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 18 yabancı uyruklu yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında kontrollerini sürdürüyor.

        Polis ekipleri kent merkezinde yaptığı denetimde iki otomobilde 8 düzensiz göçmeni yakaladı. Jandarma ekiplerince de Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında kamyonette 10 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla da 3 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        MİT'ten MOSSAD'ın kasasına operasyon
        MİT'ten MOSSAD'ın kasasına operasyon
        Osimhen çılgınlığı!
        Osimhen çılgınlığı!
        Volkswagen tarihinde ilk kez Almanya'da fabrika kapatabilir
        Volkswagen tarihinde ilk kez Almanya'da fabrika kapatabilir
        Putin ilk kez UCM üyesi bir ülkede
        Putin ilk kez UCM üyesi bir ülkede
        Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da!
        Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da!
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        Kuşadası'nda kadın cinayeti! Eski eşini pompalı tüfekle öldürdü
        Kuşadası'nda kadın cinayeti! Eski eşini pompalı tüfekle öldürdü
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        "İyi ki benimsin"
        "İyi ki benimsin"
        Eşine küsen adam 4 gündür kaldığı otomobilinde ölü bulundu
        Eşine küsen adam 4 gündür kaldığı otomobilinde ölü bulundu
        Türk edebiyatında ilkleri başaran ilk kadın yazar ve şairler
        Türk edebiyatında ilkleri başaran ilk kadın yazar ve şairler
        Osimhen İstanbul'da!
        Osimhen İstanbul'da!
        Zenginin borsası
        Zenginin borsası
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        Nezle ve soğuk algınlığı ile mücadelede takviyeler ne kadar etkili?
        Nezle ve soğuk algınlığı ile mücadelede takviyeler ne kadar etkili?
        Hükümeti kurma çalışmaları 4 aydır sürüyor
        Hükümeti kurma çalışmaları 4 aydır sürüyor
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Amerikan askerinin başına çuval geçirdiler! 15 gözaltı
        Amerikan askerinin başına çuval geçirdiler! 15 gözaltı

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde 85 araç trafikten men edildi
        Kırklareli'nde 85 araç trafikten men edildi
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, yol yapım çalışmalarını inceledi
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, yol yapım çalışmalarını inceledi
        Kırklareli'nde asayiş uygulamalarında yakalanan 52 şüpheli tutuklandı
        Kırklareli'nde asayiş uygulamalarında yakalanan 52 şüpheli tutuklandı
        Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
        Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
        Kırklareli'nde adli yıl açılış töreni yapıldı
        Kırklareli'nde adli yıl açılış töreni yapıldı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa