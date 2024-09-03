Kırklareli'nde asayiş uygulamalarında yakalanan 52 şüpheli tutuklandı
Kırklareli'nde asayiş uygulamalarında yakalanan 52 şüpheli tutuklandı.
Kırklareli'nde asayiş uygulamalarında yakalanan 52 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ağustos ayındaki asayiş uygulamalarında 582 şüpheli hakkında işlem yaptı.
Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 104 kişi yakalandı.
Yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 52'si tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı.
Uygulamalarda tüfek ile 9 tabanca ele geçirildi.
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