Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, yol yapım çalışmalarını inceledi
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, yol yapım çalışmalarını inceledi.
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, yol yapım çalışmalarını inceledi.
Bulut, Yayla Mahallesi'nde devam eden yol yapım çalışmalarını inceleyip yetkililerden bilgi aldı.
Çalışmaların hızla sürdüğünü ifade eden Bulut, kentin her alanında farklı çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.
Bulut, ardından Bademlik Mahallesi'nde devam eden kavşak çalışmasını inceledi.
Vatandaşların isteklerini dinleyen Bulut, bölgedeki esnafı da ziyaret etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.