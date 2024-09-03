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        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, yol yapım çalışmalarını inceledi

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, yol yapım çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 09:20 Güncelleme: 03.09.2024 - 09:27
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        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, yol yapım çalışmalarını inceledi
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        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, yol yapım çalışmalarını inceledi.

        Bulut, Yayla Mahallesi'nde devam eden yol yapım çalışmalarını inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

        Çalışmaların hızla sürdüğünü ifade eden Bulut, kentin her alanında farklı çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

        Bulut, ardından Bademlik Mahallesi'nde devam eden kavşak çalışmasını inceledi.

        Vatandaşların isteklerini dinleyen Bulut, bölgedeki esnafı da ziyaret etti.

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