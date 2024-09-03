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        Kırklareli'nde 85 araç trafikten men edildi

        Kırklareli'nde kusurlarından dolayı 85 araç trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 09:22 Güncelleme: 03.09.2024 - 09:22
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        Kırklareli'nde 85 araç trafikten men edildi
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        Kırklareli'nde kusurlarından dolayı 85 araç trafikten men edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 15-31 Ağustos tarihlerinde sorumluluk bölgesinde trafik denetiminde bulundu.

        Denetimlerde, sürücülerin ve araçların belgeleri kontrol edilerek alkol ölçümleri yapıldı.

        Ekipler, 10 bin 220 araç ve sürücüsünü denetledi. Kusurlarından dolayı 1532 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, 85 araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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