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        Kırklareli Belediye Meclisi toplandı

        Kırklareli Belediye Meclisi eylül ayı toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 17:23 Güncelleme: 03.09.2024 - 17:45
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        Kırklareli Belediye Meclisi toplandı
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        Kırklareli Belediye Meclisi eylül ayı toplantısı gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Derya Bulut başkanlığında belediyede gerçekleştirilen toplantıda, 2025-2029 Yılı Stratejik Planı görüşüldü.

        Bulut, çalışmaları önemsediklerini belirterek, en kısa sürede altyapı çalışmalarına başlanılacağını söyledi.

        Ardından bir önceki toplantıda çeşitli komisyonlara gönderilen gündem maddeleri görüşülüp karara bağlandı.

        Bazı gündem maddelerinin daha sonra yapılacak mecliste değerlendirilmesine karar verildi.

        Galeri
        Galeri

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