Kırklareli Belediye Meclisi toplandı
Kırklareli Belediye Meclisi eylül ayı toplantısı gerçekleştirildi.
Kırklareli Belediye Meclisi eylül ayı toplantısı gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Derya Bulut başkanlığında belediyede gerçekleştirilen toplantıda, 2025-2029 Yılı Stratejik Planı görüşüldü.
Bulut, çalışmaları önemsediklerini belirterek, en kısa sürede altyapı çalışmalarına başlanılacağını söyledi.
Ardından bir önceki toplantıda çeşitli komisyonlara gönderilen gündem maddeleri görüşülüp karara bağlandı.
Bazı gündem maddelerinin daha sonra yapılacak mecliste değerlendirilmesine karar verildi.
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