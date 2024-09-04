Kırklareli Valisi Birol Ekici, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse ile 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp'ı makamında kabul etti.

Vali Ekici, belde meydanında bir çay bahçesinde vatandaşlarla da bir araya gelip istekleri dinledi.

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