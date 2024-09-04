Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Üsküp beldesinde ziyaretlerde bulundu.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Üsküp beldesinde ziyaretlerde bulundu.
Ekici, Üsküp Belediye Başkanı Halil Çallı'yı ziyaret etti.
Çalışmaları hakkında Çallı'dan bilgi alan Ekici, ardından Kemalpaşa, Mehmetçavuş, Gündoğdu ve Cevatpaşa mahalle muhtarlarına ziyaret gerçekleştirdi.
Vali Ekici, belde meydanında bir çay bahçesinde vatandaşlarla da bir araya gelip istekleri dinledi.
- Vali Ekici'ye ziyaret
Kırklareli Valisi Birol Ekici, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse ile 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp'ı makamında kabul etti.
Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Köse ile Sarp'a görevlerinde başarılar temennisinde bulundu.
Ardından Ekici, kentteki çalışmalar hakkında Köse ve Sarp'a bilgi verdi.
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