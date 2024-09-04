Kırklareli'nden ağustos ayında 14 milyon 215 bin dolarlık ihracat gerçekleşti

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, ağustos ayında kentten 14 milyon 215 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, Kırklareli merkezli firmaların 8 ayda 122 milyon 878 bin dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti.

İhracatta temmuz ayına göre yüzde 1.6'lık bir azalma olduğunu ifade eden Ilık, ihraç edilen ürünlerin başında hububat, bakliyat ve yağlı tohumların geldiğini aktardı.

Ilık, Almanya, Bulgaristan, Kenya, Meksika, Belçika ve Gana gibi ülkelerin ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında yer aldığını kaydetti.