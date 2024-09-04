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        Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı

        Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 09:20 Güncelleme: 04.09.2024 - 09:20
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        Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı
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        Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

        Vali Birol Ekici başkanlığında Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda genel güvenlik, asayiş, uyuşturucuyla mücadele, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konuları görüşüldü.

        Toplantıda, kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar da görüşüldü.

        Vali Ekici, toplantıda özellikle düzensiz göçle mücadelede görev alan kolluk kuvvetlerine teşekkür etti.

        Bu konuyu önemsediklerini ifade eden Ekici, organizatörlerin yakalanması için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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