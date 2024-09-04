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        Kırklareli Valisi Ekici OSB'de incelemede bulundu

        Vali Birol Ekici, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 15:54 Güncelleme: 04.09.2024 - 15:54
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        Kırklareli Valisi Ekici OSB'de incelemede bulundu
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        Vali Birol Ekici, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemede bulundu.

        Vali Ekici, OSB'yi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

        Ardından 100. Yıl Kırklareli OSB Anaokulunda incelemede bulunan Ekici, öğretmenlerle sohbet etti.

        Ekici, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

        Daha sonra bir iplik fabrikasını gezen Ekici, OSB'nin hızla büyüdüğünü belirtti.

        Ekici, ülke ekonomisine katkı sağlayan yatırımcılara teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından Ekici, fabrika personeli ile bir araya gelerek istekleri dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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