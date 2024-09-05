Kırklareli'nde otomobil bagajı ve minibüste 22 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla O.Y. ve O.Ş. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine gönderilen şüphelilerden O.Y. tutuklandı, diğer şüpheli serbest kaldı.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında da bir minibüsü durduran ekipler, araçta 20 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Ekipler Cumhuriyet Mahallesi'nde yaptıkları denetimde bir otomobile "dur" ihtarında bulundu.

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