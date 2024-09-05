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        Kırklareli'nde askeri bando konser verdi

        Vize ilçesinde 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı, askeri bandosu konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 08:53 Güncelleme: 05.09.2024 - 09:04
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        Kırklareli'nde askeri bando konser verdi
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        Vize ilçesinde 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı, askeri bandosu konser verdi.

        Tören Alanı'nda yarbay Mevlüt Belyurt'un şefliğindeki konserde bando Alay, Vatan, Sakarya, Plevne marşları ile çeşitli türküler seslendirdi.

        Konseri bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla videoya çekti.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp, çok güzel bir konser olduğunu söyledi.

        Konsere katılan vatandaşlara teşekkür eden Özalp, seslendirilen marşları dinlerken bazı vatandaşların duygulandıklarını gözlemlediğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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