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        Kırklareli'nde sahte 5 bin dolar ele geçirildi

        Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda sahte 5 bin dolar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 09:17 Güncelleme: 05.09.2024 - 09:40
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        Kırklareli'nde sahte 5 bin dolar ele geçirildi
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        Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda sahte 5 bin dolar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin kente sahte dolar getireceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Harekete geçen ekipler şüphelinin bulunduğu aracı durdurdu. Şüphelinin çantasında yapılan aramada, sahte 100 dolarlık 50 banknot bulundu.

        Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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