Kırklareli'nde yolcu otobüsleri denetlendi.

Yolcuların emniyet kemerlerini kullanmaları için uyarıda bulunan ekipler sürücülere kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmaları, trafik ışık, işaret ve levhalarına uymaları, uykusuz ve yorgun araç kullanmamaları, emniyet kemeri kullanmaları, hız kurallarına riayet etmeleri, araç kullanma sürelerine uymaları gibi konularda bilgi verildi.

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