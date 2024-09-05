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        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 2'si hükümlü 10 şüpheli yakalandı

        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 2'si hükümlü 10 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 10:56 Güncelleme: 05.09.2024 - 10:56
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        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 2'si hükümlü 10 şüpheli yakalandı
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        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 2'si hükümlü 10 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik 26 Ağustos, 1 Eylül tarihlerinde denetim yaptı.

        Denetimlerde, 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

        Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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