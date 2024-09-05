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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz Devlet Hastanesine 3 yeni doktor atandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 13:21 Güncelleme: 05.09.2024 - 13:21
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz Devlet Hastanesine 3 yeni doktor atandı.

        İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hastanede göz hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile fizik tedavi ve rehabilitasyon doktorunun göreve başladığı belirtildi.

        Açıklamada, doktorlara görevlerinde başarılar temennisinde bulunuldu.

        - Evrenspor'da transfer çalışmaları

        Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Evrenspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

        Evrensekiz Kulübünden yapılan açıklamada, Batuhan Toygar ve Umut Ozan Kılınç'ın takım kadrosuna dahil edildiği belirtildi.

        Açıklamada, transfer çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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