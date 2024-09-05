Evrensekiz Kulübünden yapılan açıklamada, Batuhan Toygar ve Umut Ozan Kılınç'ın takım kadrosuna dahil edildiği belirtildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hastanede göz hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile fizik tedavi ve rehabilitasyon doktorunun göreve başladığı belirtildi.

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