Kırklareli'nde çıkan anız yangını söndürüldü

Kırklareli Barajı yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle otluk alana yayıldı.

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