Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Müdürü Abdulkadir Çay'ı makamında kabul etti.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Müdürü Abdulkadir Çay'ı makamında kabul etti.
Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Çay da çalışmaları hakkında Ekici'ye bilgi verdi.
- Vali Ekici, ziyaretlerde bulundu
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kaynarca beldesinde ziyaretlerde bulundu.
Ekici, ilk olarak Kaynarca Belediye Başkanı Neşe Çevikbaş'ı ziyaret etti.
Ardından Işıklar ve Yeni Camii Mahalle muhtarlarını ziyaret eden Ekici, istekleri dinledi.
Ekici, vatandaşlarla da sohbet etti.
- Gençlik Festivali ve Tarım Fuarı
Pınarhisar Belediyesince düzenlenen 12. Gençlik Festivali ve Tarım Fuarı başladı.
Pınarhisar Meydanı'nda Kırklareli Valisi Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla oluşturulan kortej kapalı pazar yerine geldi.
Konuşmaların ardından festivalin açılışı gerçekleştirildi.
Festival 8 Eylül Pazar günü sona erecek.
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