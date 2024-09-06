Pınarhisar Meydanı'nda Kırklareli Valisi Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla oluşturulan kortej kapalı pazar yerine geldi.

Ekici, vatandaşlarla da sohbet etti.

Ardından Işıklar ve Yeni Camii Mahalle muhtarlarını ziyaret eden Ekici, istekleri dinledi.

Ekici, ilk olarak Kaynarca Belediye Başkanı Neşe Çevikbaş'ı ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Müdürü Abdulkadir Çay'ı makamında kabul etti.

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