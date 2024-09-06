Kırklareli Belediye Başkanı Bulut esnafları ziyaret etti

Kent için çalıştıklarını ifade eden Bulut, kendisine iletilen her öneriyi önemsediğini kaydetti.

Vatandaşlarla da sohbet eden Bulut, esnafların isteklerini dinleyip yerinde çözüme kavuşturmak istediğini söyledi.

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