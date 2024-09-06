Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut esnafları ziyaret etti

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, esnafları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 10:26 Güncelleme: 06.09.2024 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut esnafları ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, esnafları ziyaret etti.

        Bulut, Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki esnaflarla sohbet edip istekleri dinledi.

        Vatandaşlarla da sohbet eden Bulut, esnafların isteklerini dinleyip yerinde çözüme kavuşturmak istediğini söyledi.

        Kent için çalıştıklarını ifade eden Bulut, kendisine iletilen her öneriyi önemsediğini kaydetti.

        Bulut, ziyaretlerini sürdüreceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Metrobüste korkutan yangın!
        Metrobüste korkutan yangın!
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar günü: Savcı mütalaasını açıkladı
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar günü: Savcı mütalaasını açıkladı
        CHP'de tüzük kurultayı başlıyor
        CHP'de tüzük kurultayı başlıyor
        Kart limitine OVP tırpanı
        Kart limitine OVP tırpanı
        Cristiano Ronaldo tarihe geçti!
        Cristiano Ronaldo tarihe geçti!
        Dünya 2024'te en sıcak yazı yaşadı
        Dünya 2024'te en sıcak yazı yaşadı
        Çiftliğe dikkatli bakın! Horozu görebiliyor musunuz?
        Çiftliğe dikkatli bakın! Horozu görebiliyor musunuz?
        Satılık demir taht
        Satılık demir taht
        OKS'ye özgürlük geliyor
        OKS'ye özgürlük geliyor
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Salatalık adam ülkede salatalık bırakmadı
        Salatalık adam ülkede salatalık bırakmadı
        Hollanda kaçak yabancılara desteği kesecek
        Hollanda kaçak yabancılara desteği kesecek
        'OVP'ye güvenimiz tamdır'
        'OVP'ye güvenimiz tamdır'
        Trump Musk'ı komisyon başkanı yapacak
        Trump Musk'ı komisyon başkanı yapacak
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Polis havaya ateşe açarak ayırdı
        Polis havaya ateşe açarak ayırdı
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Türkiye, Paris 2024'te madalya rekoru kırdı!
        Türkiye, Paris 2024'te madalya rekoru kırdı!
        "22 senelik hasreti bitirmek istiyoruz"
        "22 senelik hasreti bitirmek istiyoruz"

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde trafik kazaları MOBESE kameralarında
        Kırklareli'nde trafik kazaları MOBESE kameralarında
        Kırklareli'nde çıkan anız yangını söndürüldü
        Kırklareli'nde çıkan anız yangını söndürüldü
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Trakya'da yangınlardan zarar gören orman alanı bu yıl yaklaşık 5 kat arttı
        Trakya'da yangınlardan zarar gören orman alanı bu yıl yaklaşık 5 kat arttı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 2'si hükümlü 10 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 2'si hükümlü 10 şüpheli yakalandı