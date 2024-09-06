Kırklareli'nde süt ve süt ürünleri işletmeleri denetlendi
Kırklareli'nde süt ve süt üretimi yapan işletmeler denetlendi.
Kırklareli'nde süt ve süt üretimi yapan işletmeler denetlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren işletmelerde denetimde bulundu.
Denetimde işletmelerde süt saklama koşulları, hijyen şartları ile personel kontrol edildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetimlerin devam edeceği belirtildi.
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