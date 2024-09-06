Kırklarelispor'da transfer çalışmaları
TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor Futbol A.Ş'de transfer çalışmaları sürüyor.
TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor Futbol A.Ş'de transfer çalışmaları sürüyor.
Yeşil-beyazlı ekip, Çorum FK'dan Berkcan Aytaç ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, transfer çalışmaları ile takımın gücüne güç katıldığı belirtildi.
Açıklamada, transfer çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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