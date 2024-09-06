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        Kırklareli'ndeki süt üretim işletmesi elektriğini güneşten üretiyor

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde süt üretim işletmesi elektrik ihtiyacını devlet desteği ile kurduğu güneş enerji santralinden (GES) karşılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 12:17 Güncelleme: 06.09.2024 - 12:17
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        Kırklareli'ndeki süt üretim işletmesi elektriğini güneşten üretiyor
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        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde süt üretim işletmesi elektrik ihtiyacını devlet desteği ile kurduğu güneş enerji santralinden (GES) karşılıyor.

        Babaeski ilçesinde günlük 17 ton sütün üretildiği tesisin yetkilileri, Tarım ve Orman Bakanlığının Güneş Enerji Sistemi Projesi kapsamında hibe desteğinden yararlanarak enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan sağlamak için çalışma başlattı.

        İşletme, 2022 yılında tesisin çatısına 1200 panelden oluşan devlet destekli GES kurdu.

        İşletme sahibi Ahmet Karakaya, AA muhabirine, son yıllarda elektrik maliyetlerinin artması üzerine yenilenebilir enerjiye yöneldiklerini söyledi.

        Güneş enerji santrali sayesinde 2 yıldır elektrik giderlerinin olmadığını belirten Karakaya, yenilenebilir enerji kaynaklarının avantajlarına işaret etti.

        Karakaya, "Yıllık ortalama 100 bin lira elektrik giderimiz vardı. 10 yıl önce güneş paneli kurmaya karar verdik ancak o yıllarda bu yatırımlar ithal olarak geliyordu. Maliyeti de 10 yıl önce çok fazlaydı. Geri dönüşü 20 yılda oluyordu. Sonra biz bu yatırımdan vazgeçtik. Bu panellerin üretimine Türkiye'de başlandıktan sonra biz yeniden bu yatırımı yapmaya karar verdik. 2 yıl önce 5 milyon liraya kurduk. 3 yıl içerisinde kendini amorti edecek durumda. Dolayısıyla bu projeden çok fayda gördük ve göreceğiz." diye konuştu.

        - Fazla enerjiyi satıp gelir de elde ediyorlar

        İşletmedeki sistemin 500 bin kilovat kapasiteye sahip olduğunu bildiren Karakaya, ürettikleri fazla enerjiyi satıp gelir de elde ettiklerini kaydetti.

        Karakaya, "Elektrik ihtiyacımızın tamamını güneşten karşılıyoruz, bu bize katma değer sağlıyor. Sistemin 1 milyon 500 binini devletten hibe aldık. Toplam bütçemiz 5 milyon. Bu temiz enerji, çevreyi kirletmiyor. Bu tür sistemler ne kadar artarsa faydalı olacağını düşünüyorum, bütün işletmelere öneririm." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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