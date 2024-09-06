Kırklareli'nden kısa kısa
AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Uluslararası Arama Kurtarma Derneği gönüllüleriyle bir araya geldi.
AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Uluslararası Arama Kurtarma Derneği gönüllüleriyle bir araya geldi.
Sarıçam, çalışma ofisinde arama kurtarma gönüllülerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Gönüllülere teşekkür eden Sarıçam, özellikle doğal afetlerde gönüllülerin başarılı çalışmalarına tanıklık ettiklerini ifade etti.
Sarıçam, bu tür gönüllü sayısının artması gerektiğini kaydetti.
- Bilgisayar işletmenliği kursu açılacak
Kırklareli'nde bilgisayar işletmenliği kursu açılacak.
Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kursun 9 Eylül, 2 Aralık tarihlerinde düzenleneceği belirtildi.
Açıklamada, başvuruların devam ettiği bildirildi.
- Aile hekimlerinin hizmetleri tanıtıldı
Lüleburgaz'da aile hekimlerinin hizmetleri tanıtıldı.
İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli Büyükmandıra beldesi kapalı pazar yerinde düzenlenen programda vatandaşlara aile hekimlerinin hizmetleri hakkında bilgi verildi.
Program, vatandaşların sorularının cevaplanması ile sona erdi.
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