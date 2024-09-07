Kırklareli'nde KYK yurtlarına bu yıl 7 bin 185 öğrenci yerleşti

Kırklareli'nde Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına bu yıl 7 bin 185 öğrenci yerleşti.

Vali Birol Ekici, yaptığı yazılı açıklamada, kentte 4'ü kız olmak üzere 8 yurdun bulunduğunu belirtti.

Yurtların doluluk oranının yüzde 89'a ulaştığını ifade eden Ekici, bu yurtlarda aile sıcaklığında, güvenli, modern ve son teknolojiyle hizmet sunulduğunu kaydetti.

Ekici, söz konusu yurtlarda 859 boş kontenjanın bulunduğunu bildirdi.