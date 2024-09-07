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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde Yaza Hareketli Giriyoruz Projesi'nin kapanış programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 09:16 Güncelleme: 07.09.2024 - 09:25
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde Yaza Hareketli Giriyoruz Projesi'nin kapanış programı düzenlendi.

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda, yaklaşık 2 aydır yürütülen projede çocukların eğlenirken öğrendiklerini söyledi.

        Projenin yoğun bir ilgi gördüğünü ifade eden Bulut, gelecek yılda benzer projeler hazırlanacağını kaydetti.

        Ardından Bulut ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu öğrencilerle voleybol maçı yaptı.

        - Belediye Başkanı Bulut'a ziyaret

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan'ı makamında kabul etti.

        Bulut, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görevine yeni başlayan Doğan'a başarılar diledi.

        Çalışmaları hakkında Doğan'a bilgi veren Bulut, kent için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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