Ardından Bulut ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu öğrencilerle voleybol maçı yaptı.

Projenin yoğun bir ilgi gördüğünü ifade eden Bulut, gelecek yılda benzer projeler hazırlanacağını kaydetti.

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