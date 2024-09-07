Kırklareli'nde 62 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 62 yabancı uyruklu yakalandı.
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 62 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-4 Eylül tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda 62 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 araca el konulurken, 3 şüpheli de gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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