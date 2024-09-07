Kırklareli'nde askeri bando konser verdi
Babaeski ilçesinde 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı, askeri bandosu konser verdi.
Babaeski ilçesinde 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı, askeri bandosu konser verdi.
Gündüz Onat Festival Alanı'nda yarbay Mevlüt Belyurt'un şefliğindeki konserde bando Alay, Vatan, Sakarya, Plevne marşları ile çeşitli türküler seslendirdi.
Konseri bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla videoya çekti.
Belediye Başkanı Fırat Yayla, bando ekibine teşekkür etti.
Zaman zaman duygulandıklarını ifade eden Yayla, bu tür etkinliklerin artması için gayret göstereceklerini kaydetti.
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