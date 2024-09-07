Kırklareli'nde "dur" ihtarına uymayan midibüs evin duvarına çarptı

Ekipler, T.A'nın yakalanması için evinin önüne gitti. Durumu fark eden şüpheli, midibüse binerek bölgeden kaçmaya başladı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri göçmen kaçakçılığı suçundan aranan T.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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