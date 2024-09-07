Kırklareli'nde "dur" ihtarına uymayan midibüs evin duvarına çarptı
Kırklareli'nde jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan midibüs evin bahçe duvarına çarptı.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan midibüs evin bahçe duvarına çarptı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri göçmen kaçakçılığı suçundan aranan T.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, T.A'nın yakalanması için evinin önüne gitti. Durumu fark eden şüpheli, midibüse binerek bölgeden kaçmaya başladı.
Jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan T.A, Gündoğu Mahallesi Koşubayırı Sokak'taki evin bahçe duvarına çarptı.
Kazanın ardından yaya olarak kaçmaya çalışan zanlı, ekiplerce gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.