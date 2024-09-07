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        Kırklarelili gazeteci Rahmi Sağlık son yolculuğuna uğurlandı

        Kırklareli'nde 83 yaşında vefat eden gazeteci Rahmi Sağlık'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 14:50 Güncelleme: 07.09.2024 - 14:50
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        Kırklarelili gazeteci Rahmi Sağlık son yolculuğuna uğurlandı
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        Kırklareli'nde 83 yaşında vefat eden gazeteci Rahmi Sağlık'ın cenazesi toprağa verildi.

        Bir süredir tedavi gördüğü Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Sağlık için Hızırbey Camisi’nde tören düzenlendi.

        Sağlık'ın ailesi, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

        İl Müftüsü Yusuf Eviş kıldırdığı cenaze namazının ardından Sağlık'ın cenazesi şehir mezarlığına defnedildi.

        Cenaze törenine Kırklareli Vali Vekili Elif Canan Tuncer, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Belediye Başkanı Derya Bulut, siyasi parti temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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