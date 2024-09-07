Kırklarelili gazeteci Rahmi Sağlık son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir tedavi gördüğü Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Sağlık için Hızırbey Camisi’nde tören düzenlendi.

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