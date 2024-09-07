Kırklarelili gazeteci Rahmi Sağlık son yolculuğuna uğurlandı
Kırklareli'nde 83 yaşında vefat eden gazeteci Rahmi Sağlık'ın cenazesi toprağa verildi.
Kırklareli'nde 83 yaşında vefat eden gazeteci Rahmi Sağlık'ın cenazesi toprağa verildi.
Bir süredir tedavi gördüğü Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Sağlık için Hızırbey Camisi’nde tören düzenlendi.
Sağlık'ın ailesi, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.
İl Müftüsü Yusuf Eviş kıldırdığı cenaze namazının ardından Sağlık'ın cenazesi şehir mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine Kırklareli Vali Vekili Elif Canan Tuncer, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Belediye Başkanı Derya Bulut, siyasi parti temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.
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