Kırklareli'nde valilik ve belediyenin sünnet ettirdiği çocuklar için şölen düzenlendi

Kırklareli'nde 56 çocuk için toplu sünnet şöleni yapıldı.

Kırklareli Valiliği ile Kırklareli Belediyesince sünnet ettirilen çocuklar için Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, büyük ve güçlü devletlerin, nüfusu genç toplumlardan oluştuğunu söyledi.

Çocukları hiçbir şeyden mahrum etmeden geleceğe hazırlamanın önemli olduğunu belirten Sarıçam, "Devletimiz her zaman çocukların ve vatandaşlarının yanında. Biz tek bir şey istiyoruz vatandaşlarımızdan, devletinize güvenin. Çocuklarınızı vatana ve millete sahip çıkacak şekilde yetiştirin." dedi.