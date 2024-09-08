Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, incelemede bulundu

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, yol yapım çalışmalarını inceledi.

Bulut, Yayla Mahallesi'nde sürdürülen yol yapım çalışmalarını inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Ardından Karahıdır Mahallesi'ndeki yaya geçitleri yenileme ve yol işaretleme çalışmalarını inceleyen Bulut, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesi rahat ve güvenli bir trafik akışı sağlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Öztürk Bulvarı ile Bademlik kavşaklarında düzenlemeler yapıldığını ifade eden Bulut, vatandaşların taleplerini çözüme kavuşturmak için gayret gösterdiklerini belirtti.