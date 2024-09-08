Çanakcıoğlu, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu belirtti.

Ailenin isteklerini dinleyen Çanakcıoğlu, şehit ailelerinin Türk milletine bir emanet olduğunu söyledi.

Balaban, daha sonra Çavuşköy köyünü ziyaret edip vatandaşlarla bir araya geldi.

Ardından köy kahvehanesinde vatandaşlarla sohbet eden Balaban, istekleri de dinledi.

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