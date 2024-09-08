Kırklareli'nden kısa kısa
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, köy ziyaretlerini sürdürüyor.
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, köy ziyaretlerini sürdürüyor.
Balaban, ilk olarak Doğanca köyünü ziyaret edip muhtar Naci Varol'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Ardından köy kahvehanesinde vatandaşlarla sohbet eden Balaban, istekleri de dinledi.
Balaban, daha sonra Çavuşköy köyünü ziyaret edip vatandaşlarla bir araya geldi.
- Kaymakam Çanakcıoğlu şehit ailesini ziyaret etti
Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu şehit ailesini ziyaret etti.
Çanakcıoğlu, 1994 yılında Şırnak'ta teröristlerle çıkan silahlı çatışmada şehit olan Murat Koç'un ailesine ziyaret gerçekleştirdi.
Ailenin isteklerini dinleyen Çanakcıoğlu, şehit ailelerinin Türk milletine bir emanet olduğunu söyledi.
Çanakcıoğlu, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu belirtti.
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