Kırklareli'nde duvara çarpan otomobildeki 1 kişi öldü,1 kişi yaralandı

Araçta sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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