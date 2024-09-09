Kırklareli'nden kısa kısa
Vali Birol Ekici, Kırklareli Defterdarı Doğan Adıgüzel'i makamında kabul etti.
Vali Birol Ekici, Kırklareli Defterdarı Doğan Adıgüzel'i makamında kabul etti.
Ekici, görevine yeni atanan Adıgüzel'e başarı diledi.
Adıgüzel'de görevini layıkıyla yerine getirmek için çalışacağını kaydetti.
- Belediye Başkanı Gün, esnafları ziyaret etti
Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, esnaf ziyaretinde bulundu.
Gün, ilçedeki esnafları ziyaret edip isteklerini dinledi.
Vatandaşlarında sohbet eden Gün, birlik ve beraberlik içerisinde hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.
Gün, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.
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